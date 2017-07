Ergebnis Eurer Spendenaktion für ein Kaselset für unseren lieben Don Reto:

In der Hohen Domkirche zu Trier wurden am 8. Juli von dem Hochwürdigen Bischof Stefan Ackermann 3 Diakone zu Priestern geweiht Das erfreuliche für mich ist: Sie stamme alle 3 aus meinem Heimatdekanat Völklingen im Saarland.Ich wohne jetzt in Nordrhein-Westfalen aber um den Primizsegen zu erhalten werde ich den Weg nach Völklingen machen.Mögen die drei Neupriester segensreich in unserer Hiligen katholischen Kirche wirken!