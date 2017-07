LAS FALSAS APARICION DE JACAREÍ, Y LOS PRODIGIOS QUE REALIZARA EL ANTICRISTO Y SUS SECUACES

PRIMERO:

(Mat 24:24)

Aquí, en gloria.tv, han publicado una apología de una falsísima aparición y como yo la he denunciado, después de amenazarme con no sé cuántos castigo ha cerrado el hilo para que no pudiera contestar:Pero como me parece importante DENUNCIAR EL APARICIONISMO que convierte determinadas apariciones en más que la Biblia y el Magisterio junto, me parece importante aclarar tres cosas.En este caso, apariciones de Jacareí, se trata de unas apariciones claramente falsas:Todo el Nuevo Testamento está lleno de sentido avisando de que la bestia, el Anticristo y satanás harán grandes señales y prodigios que pueden engañar a hasta a los elegidos. Por ejemplo estos:PORQUE SURGIRÁN FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS, QUE HARÁN GRANDES SEÑALES Y PRODIGIOS, CAPACES DE ENGAÑAR, SI FUERA POSIBLE, A LOS MISMOS ELEGIDOS.(APOCALIPSIS 13: 13 Y 14; hablando de los poderes de la Bestia) “REALIZA GRANDES SEÑALES, HASTA HACER BAJAR ANTE LA GENTE FUEGO DEL CIELO A LA TIERRA; Y SEDUCE A LOS HABITANTES DE LA TIERRA CON LAS SEÑALES QUE LE HA SIDO CONCEDIDO OBRAR AL SERVICIO DE LA BESTIA, DICIENDO A LOS HABITANTES DE LA TIERRA QUE HAGAN UNA IMAGEN EN HONOR DE LA BESTIA QUE, TENIENDO LA HERIDA DE LA ESPADA, REVIVIÓ.Y si alguien quiere le puedo dar una larga lista de citas donde se explica cómo los hijos de la oscuridad hacen grandes prodigios para engañar a los tontos y llevárselos al Infierno.Para los católicos una supuesta aparición es de origen celeste o de origen satánico solo en función de lo que decida la Iglesia… Y la Iglesia desde luego no ha bendecido esta macarrónica aparición.Pero incluso en caso de que la iglesia decida que una aparición es de origen celeste…Sigue siendo una aparición con valor privado, para los interesados. Y el resto de católicos pueden ignorar esa aparición sin problema.¿Sabes cuál es la fe de la Iglesia? Pues mira, es que la revelación se completó con la muerte de los apóstoles…Y que después de eso ya no va a haber ninguna revelación más PORQUE LA REVELACIÓN YA ESTÁ COMPLETADA.Por eso cualquier otra revelación puede tener interés para una persona concreta, pero la Iglesia y los católicos ya saben todo lo que tenían y podían saber.Por eso que tú me amenaces por no creer en una aparición claramente falsa (y aunque fuera verdadera) demuestra que no sabes lo que enseña en la Iglesia, cometes un pecado mortal, y caes claramente en el cisma… Es decir, estas fuera de la iglesia.