De l'hindouisme à la prêtrise en passant par l'athéisme

Le 15 juillet, le diacre dominicain Robert Krishna sera ordonné prêtre par l'archevêque Anthony Fisher de Sydney, rapporte catholicweekly.com.au.Robert est né hindou à Bangalore, en Inde, mais est devenu athée à l'âge de dix ans et agnostique à l'adolescence. À 18 ans, il commence à étudier la science à Sydney. Trois ans plus tard, en 2001, il est tombé en dépression en réalisant que la vie humaine ne signifie rien sans Dieu.Krishna a commencé à fréquenter une église anglicane et a reçu le baptême là-bas en septembre 2002. Ensuite, il a rencontré des étudiants catholiques et a été converti "par leur exemple et leurs conversations plutôt que par leurs arguments". En 2010, il a fait sa demande et a été accepté dans l'Ordre dominicain.