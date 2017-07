Deutscher Kirchenrechtler verbreitet Verschwörungstheorie über Benedikt XVI.

epd

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller hat ein Grußwort von Benedikt XVI. am Begräbnis von Kardinal Meisner in Köln kritisiert. Das berichtet die AgenturSchüller erklärte, dass Erzbischof Georg Gänswein und andere "den ehemaligen Papst benutzen, um ihn als Gegenpapst zu Franziskus in Stellung zu bringen". Der Kirchenrechtler verbreitet sogar die Verschwörungstheorie, dass das Grußwort „Teil einer Kampagne gegen Franziskus“ sei.