The American Spectator

tomwoods.com

Image: George Neumayr on twitter, #newsGkrcwvtpsq

George Neumayr, rédacteur de, déclare dans un entretien avec Tom Woods publié le 14 juillet surque "François s'intéresse davantage à la politique de gauche qu'à la théologie catholique". Il décrit François comme un produit du pontificat de Jean-Paul II, qui aurait nommé des "individus absolument catastrophiques" comme évêques : "Les catholiques souffrent de l'action d'innombrables Bergoglios depuis des dizaines d'années".Neumayr convient que beaucoup d'évêques libéraux ont été nommés par Jean-Paul II et Benoît XVI. Il considère François comme le "point culminant d'un siècle" de libéralisme et de modernisme dans l'Église.Pour lui, il est "hautement improbable" que François, qui dans sa théologie est "plus protestant que catholique", se convertira au catholicisme. Au lieu de cela, le scénario réaliste est que François produira de la division et le chaos, "les catholiques vont devoir se décider à maintenir la foi plutôt que la papolâtrie"Il dit aussi : "Les cardinaux doivent déclarer que François est un mauvais pape auquel il faut résister".