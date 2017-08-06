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Религия природы
В этот вторник активный сторонник абортов и бывший вице-президент США, Альберт Гор, рассказал CNN о том, что "благодаря действиям Папы Франциска, он мог бы стать католиком". Альберт Гор, который является протестантом, особо отметил, что в деятельности Папы Франциска его привлекает "забота о природе".
В ходе субботнего выпуска новостей американский актер Джеймс Вудс прокомментировал данную ситуацию. Обращаясь к Гору, он сказал: "Вы согласились бы стать даже мопсом, все зависит лишь от предложенной суммы".
Изображение: Al Gore, © Center for American Progress Action Fund, CC BY-ND, #newsZxrpubbjjz
В ходе субботнего выпуска новостей американский актер Джеймс Вудс прокомментировал данную ситуацию. Обращаясь к Гору, он сказал: "Вы согласились бы стать даже мопсом, все зависит лишь от предложенной суммы".
Изображение: Al Gore, © Center for American Progress Action Fund, CC BY-ND, #newsZxrpubbjjz