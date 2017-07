Roma senza acqua – Colpevole: Donald Trump

A Roma è stato introdotto il razionamento dell'acqua. Sarà interrotta per otto ore a rotazione in diverse parti della città, inclusi ospedali e vigili del fuoco. Responsabile della misura è il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, un ex comunista. Il Lazio è la regione di Roma. Secondo Zingaretti questa situazione è "una conseguenza del riscaldamento globale" e di Donald Trump, che ha abbandonato l'Accordo di Parigi sul Clima.Zingaretti ha dimenticato di ricordare che gli antiquati acquedotti romani perdono lungo il tragitto circa il 45% dell'acqua trasportata. Inoltre, il 79% dell'acqua disponibile è usato dall'agricoltura. Il 60% di questa è persa a causa di sistemi di irrigazione datati.