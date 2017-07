Nessun modello esemplare: la Germania perde cristiani a un tasso record

Il numero di cattolici e protestanti in Germania è piombato a un nuovo record negativo nel 2016, con gli ultimi che perdono quasi l'1,6% dei membri rispetto allo scorso anno. La Chiesa Cattolica ha perso 162.093 membri, secondo i numeri rilasciati dalla Conferenza Episcopale Tedesca il 21 luglio.Secondo gli osservatori il destino della Chiesa Tedesca è un segnale di avviso per papa Francesco, il cui cosiddetto programma di riforma cerca di mettere in atto su scala mondiale ciò che la Chiesa Tedesca ha introdotto già da decenni, causando un risultato disastroso.