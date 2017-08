Uomo sposa il suo computer portatile e querela lo stato per il riconoscimento

Washington Post

Il sedicente "operatore" Chris Sevier dice di aver sposato il suo computer portatile in New Mexico, USA. Ora ha querelato un pasticciere del Colorado per aver rifiutato di preparare una torta nuziale per lui e la sua "sposa computer", riferisce il. Lo stesso pasticciere era già stato citato in giudizio dopo aver rifiutato di preparare una torta per uno pseudo-matrimonio gay.Sevier chiede gli stessi diritti degli omosessuali per la sua unione non tradizionale. Ha anche fatto causa chiedendo che lo Utah riconosca il suo "matrimonio". Un giudice ha permesso alle parti della causa di procedere.