La FSSPX riceve messaggi di supporto da cardinali e vescovi

Con papa Francesco, un modernismo "senza sottigliezze o distinzioni", molto più aggressivo di prima, ha preso il controllo di Roma, secondo il vescovo Bernard Fellay, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale di San Pio X (FSSPX).Parlando a Buenos Buenos Aires per la celebrazione del 40° anniversario della FSSPX in Argentina, Fellay ha detto al suo pubblico che la FSSPX continua a ricevere messaggi di sostegno sia da cardinali che da vescovi. Perfino il cardinale Gerhard Müller, un tradizionale nemico, gli ha chiesto aiuto: "senza dubbio ha parlato anche a nome di altri cardinali". L'aiuto consisterebbe in una "integrazione nella Chiesa per aiutare a combattere i modernisti".Alla fine del discorso di Fellay, una signora che ha ricevuto un tributo per i suoi servizi alla Fraternità ha detto: "Dopo aver sentito queste cose, l'unica cosa che ci sembra chiara è la confusione".