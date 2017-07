SOMMAIRE de l'Album "Le SCAPULAIRE du MONT-CARMEL"

« Si vous voulez mourir dans votre péché, vous y mourrez, chrétiens auditeurs ;

Dieu même ne peut forcer une volonté déterminée à se perdre.

Oui, vous mourrez dans l’impénitence,

mais vous ne mourrez point sous le Scapulaire . »

montfortajpm.blogspot.ro/p/le-scapulaire-d…

Bienheureux Claude de la Colombière , sermon du 16 juillet 1675 à Lyon)

Le LIVRET "HISTOIRES et RÉCITS sur le Saint SCAPULAIRE de NOTRE-DAME du MONT-CARMEL (1895)" est également disponible en son entier, ici : montfortajpm.blogspot.ro/…/histoires-et-re…

Pensez à télécharger tout ce qui vous intéresse !

*

*

*

*

VIDÉOS :

*

*

&

*

*

HISTOIRES & RÉCITS :

*

« Le sens de la promesse de Marie

est que cette Mère de miséricorde obtiendra aux confrères et consœurs mourants

la grâce de n’être pas surpris de la mort en état de péché mortel,

fallût-il, en bien des occasions, par une protection miraculeuse,

écarter de funestes accidents pour les préserver de la mort,

ou prolonger la vie aux malades,

et leur ménager un moment favorable de conversion et de salut.

Voilà le sens naturel et seul légitime de la promesse de Marie. »

montfortajpm.blogspot.fr/p/le-scapulaire-d…

(R.P. Brocard de Sainte Thérèse, 1846)