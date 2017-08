Das ist ein doppelt schöner Sonntag...!

Anmerkung: Viele Leser freuen sich mit mir an der

schönen Natur, andere finden es vielleicht doof,

wenn ich Privates in Wort und Bild berichte.

Ich möchte einfach meine Leser an dem teilhaben

lassen, was mein Herz erfreut... - Schönen Sonntag!

Wir gehen gerne morgens um 8.00 Uhr in einenruhig-würdigen Klostergottesdienst in der Nähe.Wenn wir dann heimkommen, freue ich mich aufdie Blumen in unserem Garten...