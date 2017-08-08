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Прогрессивное решение: на Гаити запрещены фиктивные однополые браки

1 августа Сенат Гаити утвердил законопроект, запрещающий фиктивные однополые браки и публичную демонстрацию порочных гомосексуальных наклонностей.

Автор законопроекта, сенатор Карл Мурат Кантаве, заявил, что такой закон необходим, чтобы защитить молодежь и семейные ценности от разврата. "Это достижение нашей культуры," - заявил сенатор. "Это достижение нашей страны".

Скорее всего данный законопроект будет также утвержден палатой депутатов Гаити.

Изображение: © Oxfam International, CC BY-NC-ND, #newsTzrwiiospm
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