Прогрессивное решение: на Гаити запрещены фиктивные однополые браки

1 августа Сенат Гаити утвердил законопроект, запрещающий фиктивные однополые браки и публичную демонстрацию порочных гомосексуальных наклонностей.Автор законопроекта, сенатор Карл Мурат Кантаве, заявил, что такой закон необходим, чтобы защитить молодежь и семейные ценности от разврата. "Это достижение нашей культуры," - заявил сенатор. "Это достижение нашей страны".Скорее всего данный законопроект будет также утвержден палатой депутатов Гаити.