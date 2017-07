❤ Nueve meses con María

15 de junio



El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría Sof 3,17

José y Zacarías fueron al templo y yo me quedé con Isabel. Esta mañana ella se levantó con mucha dificultad. Se quedó un poco sentada en el porche del fondo de la casa, pero prefirió volver a la cama. Imagino que los días del parto ya están llegando, su barriga está muy grande. Según sus cuentas del embarazo está llegando a los nueve meses. Aprovechamos una parte de la mañana para hacer nuestras oraciones. Isabel recita muchos pasajes de la Ley. Hoy proclamó uno muy bonito que dice así, el Señor es mi fuerza y mi protección, él me salvó. El es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi padre y yo proclamo su grandeza. (Ex 15,2).

Cuando un niño está por nacer el cielo se abre librando a los ángeles para que lo protejan.