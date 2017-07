Vida Nueva

Il nuovo Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, arcivescovo Luis Ladaria Ferrer, ha detto alla rivista argentina: "Sono in spontanea e profonda armonia con il papa". Ha aggiunto: "Quando parliamo, abbiamo le stesse preoccupazioni".Osservatori romani però continuano a farsi la domanda fino a che punto sia Francesco in spontanea e profonda armonia con la dottrina cattolica.