Kardinal sorgt sich um “Homo-Rechte”, nicht um die Ehe

Augsburger Allgemeine

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx, ein Mitglied im Rat der Kardinäle von Papst Franziskus, betrachtet die Einführung der Homo-Pseudo-Ehe in Deutschland nicht als Niederlage der Kirche. Er sagte der Tageszeitungam 14. Juli: „Wir wollen nicht einfach unsere Moralvorstellungen in Gesetze gießen und daran den Einfluss der Kirche messen.“Marx kritisiert, „dass wir als Kirche nicht unbedingt Vorreiter waren, was die Rechte von Homosexuellen angeht“. Er spricht sein Bedauern aus: „Ich habe ja auch nichts dagegen getan, dass Homosexuelle strafrechtlich verfolgt wurden.“ Der Paragraph, der homosexuelle Unzucht bestrafte, wurde 1994 abgeschafft.