Teologo na Pinarangalan ni Francis Labis Siyang Pinupuna

Si Padre Thomas Weinandy ng Capuchin, isang kilalang teologo at dating punong kawani para sa U.S. Bishops' Committee on Doctrine, ay sumulat kay Papa Francis upang sabihin na nagdudulot siya ng "malubhang kalituhan", sa pagtatalaga ng mga obispo na "nanghahamak" sa mga tapat, "inaalipusta" ang kahalagahan ng doktrina, at dinidiktahan ang mga ordinaryong Katoliko na "mawalan ng tiwala sa kanilang kataas-taasang pastol".Tinanong ni Padre Weinandy si Francis kung napapansin niya na ang karamihan ng mga obispo sa buong mundo ay sobrang tahimik bagaman madalas silang hinihimok ni Francis na sabihin ang nasa isip nila at huwag matakot kung ano ang iisipin ng papa. Ipinaliwanag ni Weinandy ang ganitong pangyayari, "Ang mga obispo ay mabilis matuto, at marami ang natuto na ang papa ay hindi bukas sa kritisismo, ngunit kinaiinisan mo ito". At, "Marami ang natatakot na pagsinabi nila ang kanilang iniisip, sila ay tatanggalin o mas malala pa".Noong 2013 pinarangalan ni Papa Francis si Padre Weinandy ng medalyang Pro Pontifice et Ecclesiae para sa kanyang trabaho sa ngalan ng Pontiff at ng Simbahan, isa sa pinakamatataas na karangalan sa Simbahang Katoliko.Noong 2014, itinalaga ni Francis si Weinandy sa International Theological Commission para sa limang taong termino.