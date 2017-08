Homosex-Propagandist missbraucht einen Brief aus dem Vatikan

Der brasilianische Homosex-Aktivist Toni Reis hat in einem sozialen Netzwerk erklärt, dass Papst Franziskus ihm und seinem Unzucht-Partner David Harrad zur Taufe von drei adoptierten Kindern gratuliert hat. Die beiden Homosexuellen schickten eine Ankündigung an Franziskus und erhielten eine Standardantwort von Monsignore Paolo Borgia, einem Mitarbeiter im Vatikanischen Staatssekretariat. Diese interpretiert Reis in einer irreführenden Weise als persönliche Zustimmung von Franziskus.Der Katechismus der katholischen Kirche bezeichnet homosexuelle Handlungen als „schlimme Abirrung“, die „in keinem Fall zu billigen“ sind.