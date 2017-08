Cardinale dell'Opus Dei attacca i cardinali dei Dubia

Il cardinale dell'Opus Dei Juan Luis Cipriani di Lima in Perù, il 27 luglio ha attaccato i cardinali dei Dubia per aver pubblicato le loro domande sulla Amoris Laetitia : "Io credo che ognuno possa esprimere con grande franchezza ciò che vuole, ma correre alla stampa è qualcosa di diverso".Il commentatore spagnolo padre José Luis Aberasturi fa notare che Cipriani si lamenta dei cardinali che vanno in pubblico, mentre egli li attacca pubblicamente davanti alla agenzia di stampa messicana Notimex.Aberasturi aggiunge che Cipriani colpisce i cardinali che difendono la dottrina cattolica mentre non apre bocca su coloro che nel contesto della Amoris Laetitia diffondono l'eresia.