"Vescovo Balla ucciso per essersi opposto agli omosessuali"

Il 3 agosto, durante una messa in memoria dell'ultimo vescovo Jean-Marie Benoît Balla di Bafia, Camerun, l'attuale amministratore apostolico della diocesi di Bafia, Monsignor Joseph Akonga Essomba, ha detto che Balla è stato ucciso , per essersi opposto agli omosessuali nella Chiesa e nel sacerdozio.Secondo cruxnews.com, Essomba ha detto nella sua omelia: "Si vergognino tutti quei preti che sono venuti qui facendo finta di simpatizzare. Queste sono le persone che hanno ucciso il nostro vescovo, perché lui ha detto 'no' all'omosessualità perpetrata da quei preti".