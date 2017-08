Le cardinal Woelki contre l'archevêque Gänswein : absence totale de dignité

WDR

En juillet, l'ancien pape Benoît XVI a écrit un message , lu lors de l'enterrement du cardinal Meisner à Cologne, dans lequel il qualifiait l'Église un navire "rempli à ras bord et sur le point de chavirer". L'archevêque Georg Gänswein, le secrétaire privé de Benoît, a déclaré à plusieurs reprises que le message avait été écrit à la demande du cardinal radical de Cologne Rainer Woelki.Le 1er août, l'archidiocèse de Cologne a nié cela et affirmé que Gänswein s'était invité comme représentant de Benoît à l'enterrement et on lui a demandé s'il souhaitait s'exprier, sans pour autant l'exiger, selon la chaîne de télévision publique allemandeMais le 3 août, Gänswein a insisté sur le fait que Benoît XVI avait écrit son message suite à une demande explicite du cardinal Woelki.