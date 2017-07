Pour ces évêques anglais, "l'amour" homosexuel est équivalent à l'amour normal

Département de l'Education et de la Formation

En mars, ledes évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles a publié une directive pour les enseignants appelés "Learning to Love" sur l'éducation sexuelle et relationnelle catholique.Le diacre Nick Donnelly souligne sur Twitter le 26 juillet que le document "met sur le même plan "l'amour homosexuel" et l'amour hétérosexuel". Le document parle des formes élevées de l'amour en insistant sur le fait que les liens d'amour "existent aussi puissamment dans les relations entre des personnes du même sexe que dans les relations hétérosexuelles".Les évêques "applaudissent les grands progrès réalisés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard de l'homosexualité".