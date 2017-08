È Satana al comando? Il Vaticano promuove ideologi abortisti

lifesitenews

La controversa Accademia Pontificia della Vita terrà una conferenza sul controllo della popolazione dal 2 al 4 novembre in Vaticano, riferisce. Tra i relatori ci sono:- lo scienziato climatologo tedesco Hans Schellnhuber, un allarmista del riscaldamento globale;- l'economista indiano Partha Dasgupta, un sostenitore del controllo della popolazione, entusiasta della politica cinese del figlio unico;- l'economista USA Jeffery Sachs, per il quale l'aborto è un modo economicamente efficace per eliminare "figli non voluti";- politici USA come il governatore della California Jerry Brown, che sostiene la rete abortistaDal 27 febbraio al 1° marzo il Vaticano ha ospitato una controversa conferenza sulla "Estinzione biologica" con la partecipazione di relatori abortisti.