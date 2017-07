Tulalang Bagong Obispo ng Diyosesis

Noong ika-12 ng Hulyo, itinakda ni Papa Francis ang katulong na obispong si Pierantonio Tremolada bilang bagong obispo ng Brescia, Italy. Kilala si Tremolado sa kanyang pagiging tulala. Kapag may nakitang nawawalang gamit sa seminaryo na kanyang pinagtuturuan, agad itong ipinapalagay na sa kanya.Dati nang binisita ni Tremolada ang palasyo ng obispo sa Milan, kung saan nawala niya ang susi ng kanyang kotse. Ang nakahanap nito ay sinabihang nakaalis na si Tremolada at pabalik na sa seminaryo. Nakipag-usap sila dito gamit ang mobile phone.Sinabi sa kanila ni Tremolada na siya ay nakasakay na ng tren at nakalimutan niyang may dala siyang kotse.