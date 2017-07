Diócesis alemana saluda marcha homosexual

La diócesis alemana de Rottenburg-Stuttgart publicitó en medios de comunicación social la marcha homosexual llevada a cabo en Stuttgart el 29 de julio, al elogiar a un grupo juvenil católico que pidió en la ocasión rezar por “tolerancia para una sociedad más diversa”.La diócesis publicó también imágenes mostrando a personas en una iglesia católica en Stuttgart, parada alrededor de una bandera con los colores del arco iris. also published pictures showing people at a Catholic church in Stuttgart standing around a rainbow flag. Varias voces en los medios sociales de comunicación señalaron que la Iglesia en Alemania se ha vuelto insignificante al buscar aceptación en la opinión pública prevaleciente.El cardenal pro-gay Walter Kasper es un ex obispo de la diócesis de Rottenburg-Stuttgart.