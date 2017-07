Vatikanische Strategie: Die Dinge gehen nach unten, nach unten

Die Situation der Kirche in China ist heute “schlimmer” als während der grausamen Verfolgung in den 50er und 60er Jahren, weil die Kirche geschwächt ist. Das sagt der emeritierte Kardinal Joseph Zen von Hong Kong im Videointerview mit Polonia Christiana.Zen bedauert, dass der Heilige Stuhl im Umgang mit dem chinesischen Regime die falsche Strategie anwendet: „Sie sind zu erpicht auf Dialog… Dialog…. Darum sagen sie allen [in der Kirche von China] keinen Lärm zu machen, sich anzupassen, Kompromisse zu schließen, der Regierung zu gehorchen. Jetzt gehen die Dinge nach unten, nach unten.“Kardinal Zen bezeichnet Papst Franziskus als “naiv”. Seine Vorgänger hätten die Situation verstanden, doch Franziskus sei “verwirrt”. Gemäß Zen wird die von Franziskus geschlossene Einigung mit China ein “Fake”: “Wie kann man die Initiative, die Bischöfe auszusuchen, einer atheistischen Regierung überlassen? Unglaublich. Unglaublich.“