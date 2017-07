Réfutation de l'homosexualisme du Père Martin

Le 10 juillet, le père Gerald Murray de New York a publié sur ncregister.com une critique de Building a Bridge, écrit par le jésuite James Martin.Murray déclare que le but du livre de Martin est de plaider en faveur d'une relaxation de l'enseignement de l'Église selon laquelle la sodomie est profondément immorale. Il critique Martin pour avoir rejeté l'enseignement du catéchisme, qui stipule que la "propension" à des "tendances homosexuelles" est "objectivement désordonnée" (2358).Martin appelle les tendances homosexuelles "différentes" au lieu de "désordonnées". Le père Murray répond : "Cela signifierait que Dieu a créé deux ordres différents de comportement sexuel qui sont bons et justes selon sa volonté".Martin veut que les homosexuels acceptent leur désordre. Murray contredit : "Les tendances au mal ou au péché doivent être vues par le chrétien pour ce qu'elles sont, et il doit leur résister".