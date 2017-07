Ukrainische Politiker wollen das Vater Unser im Parlament beten

Protestantische ukrainische Abgeordnete haben vorgeschlagen, in den Sitzungen des ukrainischen Parlaments das Vater Unser zu beten. Das berichten ukrainische Medien. Der russisch-orthodoxe Metropolit Antoni Pakanych steht dem Vorschlag reserviert gegenüber: „Wir leben in einem Staat, der gegenüber allen Religionen equidistant ist. Daher stellt sich sofort die Frage, was nicht-christliche Abgeordnete in diesem Moment tun sollen.“