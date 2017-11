파티마 권한자들이 전통적 미사를 금지

트위터

Institute of Christ the King Sovereign Priest

포르투갈의 Shrine authorities of Fatima가 11월 3일 Apparitions의 성당에서 전통적인 미사를 하고자 하는 성지순례 집단의 요구를 거절했다고 PHilip Murrell이에 적었다.이 집단은 11월 1일 부터 5일까지 파티마로 성지순례를 계획한 Old Rite에 속했다.'모든 영혼들의 날'에 그 기관 간부인 신부 Gilles Wach는 Sacntuary of Our Lady of Fatima에서 고위 미사 하는 것은 허락받았다. 추기경 Raymond Burke가 그 미사에 참석했다.