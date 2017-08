Des carmélites du vieux rite revitalisent un monastère à Philadelphie

Fraternité de Saint Pierre

catholicphilly.com

En juillet, dix religieuses carmélites se sont installées dans le Carmel de Philadelphie qui n'avait plus que trois religieuses. Les nouvelles religieuses ont toutes entre 20 et 40 ans. Beaucoup d'entre elles ont été scolarisés à la maison. Elles proviennent de deux monastères du vieux rite, celui de Valparaiso dans le Nebraska et celui d'Elysburg, en Pennsylvanie.L'aumônier du monastère de Philadelphie appartient à la. Toutes les messes seront dans le vieux rite parce que "les nonnes préfèrent de cette façon", a déclaré la prieure selon