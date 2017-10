Papst Franziskus “verliert” die argentinischen Wahlen

#newsLtxirxbaiz Bild: Mauricio Macri, © Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CC BY-SA

Der konservative argentinische Präsident Mauricio Macri, dem Papst Franziskus im Februar 2016 einen kühlen Empfang bereitet hat, siegte am Sonntag bei den Parlamentswahlen. Die linke Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, die von Franziskus favorisiert wurde, aber in einen Korruptionsskandal verwickelt war, verlor in ihrem Wahldistrikt Buenos Aires gegenüber Macris Kandidaten vier Prozentpunkte. Während des Wahlkampfes hatte Kirchner behauptet, dass Macris Politik „die Armen verletzen“ würde. In Buenos Aires erhielt Macris Regierungskoalition mehr als die Hälfte der Stimmen.