Новый префект Конгрегации доктрины веры, архиепископ Луис Ладария Феррер, сказал аргентинскому журналу Вида Нуэва: «Я в спонтанной и глубокой гармонии с Папой». Он добавил: «Когда мы говорим, у нас есть те же проблемы».Тем не менее, римские наблюдатели продолжают задавать вопрос, в какой мере Франциск находится в спонтанной и глубокой гармонии с католической доктриной.