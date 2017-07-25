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«Я в Спонтанной и Глубокой Гармонии с Папой»

Новый префект Конгрегации доктрины веры, архиепископ Луис Ладария Феррер, сказал аргентинскому журналу Вида Нуэва: «Я в спонтанной и глубокой гармонии с Папой». Он добавил: «Когда мы говорим, у нас есть те же проблемы».

Тем не менее, римские наблюдатели продолжают задавать вопрос, в какой мере Франциск находится в спонтанной и глубокой гармонии с католической доктриной.

Изображение: Luis Ladaria Ferrer, #newsSchtvenpuv
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