Кардинал Мюллер раскритиковал систему слежки в Ватикане

Fondazione Iniziativa Subalpina

Кардинал Герхард Мюллер выступил с резкой критикой в адрес тех, кто "информирует" Папу Франциска о событиях, которые происходят в конгрегациях, за спиной префектов, отвечающих за деятельность таких конгрегаций.20 октября, в ходе беседы св итальянской Стрезе, Мюллер рассказал о том, что такие события имели место в период его работы на должности префекта Конгрегации доктрины веры: "Я должен публично заявить о том, что это не правильно". Мюллер рассказал о том, что как он, так и его соратники стали жертвами "безосновательных анонимных обвинений".