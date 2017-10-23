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Кардинал Мюллер раскритиковал систему слежки в Ватикане
Кардинал Герхард Мюллер выступил с резкой критикой в адрес тех, кто "информирует" Папу Франциска о событиях, которые происходят в конгрегациях, за спиной префектов, отвечающих за деятельность таких конгрегаций.
20 октября, в ходе беседы с Fondazione Iniziativa Subalpina в итальянской Стрезе, Мюллер рассказал о том, что такие события имели место в период его работы на должности префекта Конгрегации доктрины веры: "Я должен публично заявить о том, что это не правильно". Мюллер рассказал о том, что как он, так и его соратники стали жертвами "безосновательных анонимных обвинений".
Изображение: Gerhard Ludwig Müller, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsWgrrfgjcwg
20 октября, в ходе беседы с Fondazione Iniziativa Subalpina в итальянской Стрезе, Мюллер рассказал о том, что такие события имели место в период его работы на должности префекта Конгрегации доктрины веры: "Я должен публично заявить о том, что это не правильно". Мюллер рассказал о том, что как он, так и его соратники стали жертвами "безосновательных анонимных обвинений".
Изображение: Gerhard Ludwig Müller, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsWgrrfgjcwg