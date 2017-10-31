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Доказано наличие связи между приемом медикаментов и депрессией
Молодые женщины "массово" отказываются от приема гормональных противозачаточных средств, сообщает британский журнал Vogue (ноябрьский выпуск).
Главная причина отказа - сильные перепады настроения, вздутие живота и набор лишних килограммов.
Результаты исследования, проведенного Университетом Копенгагена, свидетельствуют о том, что более одного миллиона женщин подтвердили наличие мощной связи между приемом гормональных противозачаточных средств и депрессией на протяжении 13 лет.
Изображение: © American Life League, CC BY-NC, #newsUrhrzwkoyt
Главная причина отказа - сильные перепады настроения, вздутие живота и набор лишних килограммов.
Результаты исследования, проведенного Университетом Копенгагена, свидетельствуют о том, что более одного миллиона женщин подтвердили наличие мощной связи между приемом гормональных противозачаточных средств и депрессией на протяжении 13 лет.
Изображение: © American Life League, CC BY-NC, #newsUrhrzwkoyt