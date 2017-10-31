Доказано наличие связи между приемом медикаментов и депрессией

Vogue

Молодые женщины "массово" отказываются от приема гормональных противозачаточных средств, сообщает британский журнал(ноябрьский выпуск).Главная причина отказа - сильные перепады настроения, вздутие живота и набор лишних килограммов.Результаты исследования, проведенного Университетом Копенгагена, свидетельствуют о том, что более одного миллиона женщин подтвердили наличие мощной связи между приемом гормональных противозачаточных средств и депрессией на протяжении 13 лет.