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Доказано наличие связи между приемом медикаментов и депрессией

Молодые женщины "массово" отказываются от приема гормональных противозачаточных средств, сообщает британский журнал Vogue (ноябрьский выпуск).

Главная причина отказа - сильные перепады настроения, вздутие живота и набор лишних килограммов.

Результаты исследования, проведенного Университетом Копенгагена, свидетельствуют о том, что более одного миллиона женщин подтвердили наличие мощной связи между приемом гормональных противозачаточных средств и депрессией на протяжении 13 лет.

Изображение: © American Life League, CC BY-NC, #newsUrhrzwkoyt
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