Viaggio pastorale in Francia di Mons. Fernando Ocáriz, prelato dell’Opus Dei

I giorni del viaggio pastorale di mons. Fernando Ocáriz in Francia

4 de agosto

05 agosto 2017Mons. Fernando Ocáriz si è recato nella parrocchia spagnola di Parigi nella quale è stato battezzato il 18 novembre 1944.A metà pomeriggio del 4 agosto il prelato dell’Opus Dei ha visitato la cappella della Medaglia Miracolosa nella «rue du Bac». Ha potuto salutare le Sorelle della Carità, le religiose che si incaricano dell’accoglienza dei fedeli, ed è salito al primo piano della cappella per recitare il rosario.

Davanti alla Madonna della Medaglia Miracolosa

Nella parrocchia dove aveva ricevuto il Battesimo

3 agosto

Imitare Cristo per essere giovani

La libertà nel cuore del suo messaggio

Un Ginkgo Biloba, simbolo di perennità

2 agosto

La sofferenza è compatibile con la gioia

Il giorno precedente il prelato aveva anticipato ad alcune persone le intenzioni che più avrebbe affidato alla Madonna: la Chiesa e il Papa, i fedeli dell’Opus Dei e le loro iniziative apostoliche sparse in tutto il mondo.Nello stesso tempo ha sottolineato l’importanza di pregare per il Santo Padre, al quale è stata affidata una importante missione: «Il Concilio Vaticano I ha specificato che la missione del Papa è quella di assicurare l’unità dei cattolici. La missione, pertanto, è difficile. Perché abbia buon esito è indispensabile il nostro aiuto e la nostra fedeltà».Quando è uscito dalla cappella, alcuni fedeli della prelatura che erano venuti per pregare e altre persone che vi si trovavano hanno potuto salutarlo. Mons. Ocáriz si è intrattenuto qualche istante con ciascuno di loro.Mons. Fernando Ocáriz si è poi recato nella parrocchia spagnola di Parigi nella quale era stato battezzato il 18 novembre 1944. Il parroco lo ha accolto calorosamente. Hanno pregato insieme per qualche momento nella chiesa e poi sono andati a consultare il registro dei battesimi, dove viene annotata l’amministrazione del sacramento.Prima di andar via mons. Ocáriz ha lasciato scritto nel libro delle firme: «Con la gioia di visitare questa chiesa dove ho ricevuto il santo Battesimo, con la mia preghiera per la comunità che porta avanti l’attività pastorale tra gli spagnoli di Parigi».Ieri mons. Fernando Ocáriz da Parigi si è recato nella piccola località di Couvrelles. A mezzogiorno ha salutato i fedeli dell’Opus Dei che compiono lì un corso di formazione cristiana. Oltre ai partecipanti francesi si erano inseriti nel corso studenti delle Filippine, del Medio Oriente, d’Italia e di Spagna. Alcuni hanno approfittato dell’opportunità per illustrare al prelato diverse iniziative che portano avanti nei loro paesi: sostegno sociale in Lettonia, corsi universitari estivi in Francia, lavoro umanitario in Giordania, ritiri spirituali nell’isola di Reunión, ecc.Il prelato dell’Opus Dei si è rivolto ai giovani presenti: «Se avete come modello Cristo, sarete sempre giovani anche se passano gli anni. Come ottenerlo? Abbandonando tutto nelle mani del Signore, per prima cosa i nostri propositi di ogni giorno».Mons. Ocáriz ha approfittato dell’occasione per ricordare l’importanza e l’efficacia della comunione dei santi, grazie alla quale possiamo aiutarci l’un l’altro. «Non possiamo vivere come esseri isolati: ognuna delle nostre azioni, ognuna delle nostre preghiere ha un’eco nella vita degli altri».Come nelle riunioni precedenti con altri fedeli dell’Opus Dei, il prelato ha insistito sull’importanza della gioia cristiana. Inoltre ha parlato a lungo sulla libertà ed ha affermato che la chiave di un obiettivo tanto elevato è che «quando si ama, si fanno le cose con libertà. L’atto proprio della libertà è l’amore». In tal modo «è possibile amare liberamente Dio quando adempiamo i nostri doveri».Dopo la riunione il prelato ha piantato un Ginkgo Biloba nel giardino della casa. Anche i suoi predecessori, il beato Álvaro del Portillo nel 1988 e mons. Javier Echevarría nel 2011, hanno piantato alberi della stessa specie, simbolo di perennità.«Quando ho saputo che il Padre sarebbe venuto in Francia, ho modificato le mie ferie per poterlo salutare a Parigi», racconta Sofia, 31 anni. Molte altre persone come lei staranno con il prelato dell’Opus Dei durante i quattro giorni in cui si tratterrà in Francia. Molti lo considerano «un po’ francese», perché mons. Ocáriz è nato in questa capitale.La prima riunione con i fedeli dell’Opus Dei ha avuto luogo poche ore dopo il suo arrivo, lo scorso 1° agosto. Il motivo principale del suo viaggio – ha detto il prelato – è quello di «incoraggiare tutte le persone a essere fedeli a Cristo e a essere sempre contenti».Mercoledì mattina il prelato si è recato a Fontneuve, un centro dell’Opus Dei situato a Neuilly, nel quale si svolgono attività di carattere spirituale e culturale per ragazze giovani.All’inizio mons. Fernando Ocáriz ha riassunto il messaggio principale che voleva trasmettere durante queste giornate: «Il cristiano è chiamato a essere felice, a stare di buon umore e a trasmettere serenità. Perché? Perché è il figlio prediletto di Dio».Riferendosi alle difficoltà della vita di ogni persona, il prelato ha commentato: «È possibile che a volte proviamo la sofferenza, che ci venga da piangere..., ma, essere tristi? No!» Con parole di san Josemaría, mons. Ocáriz ha ricordato che si può essere contenti anche nei momenti difficili, con l’aiuto della preghiera.