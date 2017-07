Lebensschutz-Held Daleiden muss 140.000 Dollar an Abtreiber zahlen

National Abortion Federation

Am Montag verhängte ein Bundesrichter in San Francisco ein Ordnungsmittel gegen den Lebensschützer David Daleiden und seine Anwälte, weil sie ein Video entgegen einer richterlichen Verfügung im Internet verbreitet hätten. Daleiden muss fast 140.000 Dollar an die Abtreibungsfirmabezahlen. Die Summe ergibt sich aus deren Anwaltskosten, Sicherheitskosten und angebliche Kosten für Mitarbeiter, welche Daleidens Videos im Internet suchten.Die Anwälte von Daleiden planen gegen die Entscheidung zu berufen: „Sie [die Abtreiber] sind hier die Kriminellen.“