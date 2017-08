Vescovo brasiliano: "L'omosessualità è un dono di Dio"

Foto: Antônio Carlos Cruz Santos, #newsMrkiijquqs

L'omosessualità non è una scelta e nemmeno una malattia, ma un dono di Dio, secondo il vescovo Antônio Carlos Cruz Santos di Caicó, Brazil. Durante una omelia il 30 luglio, pubblicata come video su internet, Santos ha comparato gli omosessuali ai neri "che non erano visti come persone a causa del pregiudizio".Secondo lui, gli omosessuali attivi dovrebbero essere "integrati" nella Chiesa, dato che la "pietà" è la cosa più importante. Ha citato la controversa dichiarazione di Francesco: "Chi sono io per giudicare?"