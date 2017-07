Confutata l'omossessualità di Padre Martin

Il 10 luglio, Padre Gerald Murray di New York ha pubblicato su una recensione di www.ncregister.com/daily-news/father-james-ma… Building a Bridge del gesuita James Martin.Murray afferma che l'intento del libro di Martin è di invocare un ammorbidimento degli insegnamenti della Chiesa sul fatto che la sodomia sia gravemente immorale. Egli critica Martin per aver respinto l'insegnamento del catechismo "che la 'inclinazione' a 'tendenze omosessuali' sia 'oggettivamente malata' (2358)".Martin chiama le inclinazioni "diverse" invece di "malate". Padre Murray replica: "Questo significherebbe che Dio ha creato due diversi ordini di comportamento sessuale che sono entrambi buoni e giusti secondo la Sua volontà".Martin vuole che gli omosessuali accettino la loro malattia. Murray controbatte: "Inclinazioni cattive o tendenze a peccare devono essere visti dal cristiano per quello che sono, e respinti".