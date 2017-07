Kein Vorbild: Deutschland verliert seine Christen im Rekordtempo

Die Zahl der Katholiken und Protestanten in Deutschland sank im Jahr 2016 auf ein neues Tief. Ende 2016 gab es im Vergleich zum Vorjahr 1,6 Prozent weniger Mitglieder. Die katholische Kirche verließen 162.093 Mitglieder. Das geht aus den Zahlen der deutschen Bischofskonferenz hervor, die am 21. Juli veröffentlicht wurden.Beobachter meinen, dass das Schicksal der deutschen Kirche ein Warnsignal für Papst Franziskus sein müsste, dessen sogenanntes Reformprogramm weltweit umsetzen will, was die deutsche Kirche schon vor Jahrzehnten eingeführt hat – mit einem dramatischen Ergebnis.