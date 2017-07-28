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SPUNTI PER ATTENDERE LA SANTA MESSA NELLA DIVINA VOLONTA':
* ANTICIPARE L'ARRIVO IN CHIESA PRIMA DELL'INIZIO DELLA SANTA MESSA. COSI', DA AVERE IL TEMPO NECESSARIO PER RECITARE LE PREGHIERE TRATTE DAL LIBRO DELLA DIVINA VOLONTA'.
* CHIEDERE AL PROPRIO ANGELO CUSTODE DI MOLTIPLICARE L'ATTENZIONE PER OGNI SINGOLA PREGHIERA RECITATA DURANTE LA SANTA MESSA.
* RICORDARE CHE QUANDO IL SACERDOTE RECITA: "NEL NOME DEL PADRE,E DEL FIGLIO..." SIAMO TRASPORTATI MISTICAMENTE NELLA DIVINA VOLONTA' ALLA PRESENZA DELLA SANTISSIMA TRINITA'.
* FORMARE SPIRITUALMENTE UNA SOLA ED UNICA UNIONE CON GESU' E MARIA. PLASMANDOSI CON I TUTTI I LORO ATTI CREATI NELLA DIVINA VOLONTA'.
*" CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE , PER TUTTI E PER ME..."
*KYRIE, RECITARE INTERIORMENTE " TI RINGRAZIO PER LA TUA MISERICORDIA, PER TUTTI E PER ME NELLA DIVINA VOLONTA'."
* PRIMA DELL'OMELIA: CARO GESU' SEMINA LA TUA PAROLA IN ME E IN TUTTI AFFINCHE' POSSIAMO ESSERE FECONDI SECONDO LA TUA VOLONTA'. BENEDICI LA VOCE DEL SACERDOTE, CONCEDI CHE OGNI PAROLA PROVENIENTE DA LUI DIFFONDA LA LUCE DIVINA NELLE NOSTRE ANIME DIVENTANDO GESU'.
* OMELIA: ASCOLTARE ATTENTAMENTE E PREGARE " POSSA QUESTA VERITA' DIVENTARE VITA IN ME E NEGLI ALTRI PER LA TUA GRANDE GLORIA E PER SALVEZZA DELLE ANIME".
* IL CREDO: RECITARE QUESTA PREGHIERAIN UNIONE SPIRITUALE CON TUTTE LE CREATURE PASSATE, PRESENTI, E FUTURE. IN PARADISO, IN PURGATORIO, E SULLA TERRA.
*ASCOLTARE OGNI SUPPLICA E ALLO STESSO TEMPO RIPETERE MENTALMENTE " VIENI DIVINA VOLONTA,"VIENI A REGNARE IN MEZZO A NOI. POI, UNIRSI IN CORO AGLI ALTRI E RIPETERE: " SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA".
* ORAZIONE SULLE OFFERTE: PREGHIAMO MENTALMENTE DI METTERE TUTTO IL GENERE UMANO NEL PANE E NEL VINO, CHIEDENDO CHE IL SUO REGNO POSSA ENTRARE A REGNARE IN CIASCUNO DI NOI.
CONSACRAZIONE:
*NEL MOMENTO IN CUI LE GOCCE D'ACQUA VENGONO VERSATE NEL VINO PREGHIAMO CHE LA NOSTRA VOLONTA' UMANA SIA UNITA ALLA DIVINA VOLONTA', CHE I NOSTRI PECCATI SIANO IMMERSI NELL'OCEANO INFINITO DELLA MISERICORDIA DI DIO E CHE ANCHE NOI SAREMO TRANSUSTANZIATI NELL'OSTIA PER DIVENTARE UN ALTRO GESU'.
* ELEVAZIONE DEL PANE E DEL VINO " METTERE L'UMANITA' SUL PATEN ED IMMERGERLA NEL SANGUE DI CRISTO PER PURIFICARLA, ALLA ROTTURA DELL'OSTIA, QUANDO L'OSTIA VIENE SEZZATA PREGATE: " PERDONAMI SIGNORE PER TUTTE LE VOLTE CHE TI HO CROCIFISSO."
* PREGHIAMO AL PADRE NEL VOLERE DIVINO INSIEME A TUTTE LE CREATURE PASSATE, PRESENTI E FUTURE.
* PACE: CONDIVIDI LA PACE CON QUELLI CHE SI TROVANO DAVANTI E DIETRO I BANCHI, POI, ABBRACCIALI MENTALMENTE TUTTI NEL TUO CUORE INFONDENDO LA PACE SU TUTTA L'UMANITA' ( POLITICA, PERSEGUITATA, AGONIZZANTE, ANIME LONTANE DA DIO, NEL PURGATORIO, ECC....)
* NEL RICEVERE LA COMUNIONE, UNIAMOCI A MARIA CHIEDENDO DI COPRIRCI CON IL SUO MANTO E DI ONORARE GESU' NELL' ATTO PERFETTISSIMO, SEMPLICE E PROFONDO DELL' AMORE E DELL' ADORAZIONE , NEL NOSTRO NOME E NEL NOME DI TUTTE LE CREATURE PASSATE, PRESENTI E FUTURE. CHIEDIAMO PERDONO PER I NOSTRI PECCATI E PER QUELLI DI TUTTA L'UMANITA'.
* COMUNIONE E ADORAZIONE: UNIRSI ALLA VOLONTA' DI DIO TRASFORMANDOCI UNITI CON LUI PER LODARE, ADORARE, BENEDIRE, RINGRAZIARE E GLORIF DIO CON IL PROPRIO AMORE, SANTITA' E IMMENSA PERFEZIONE... INSIEME A MARIA CON TUTTI GLI ANGELI, I SANTI, PER NOI E IN NOME DI OGNI CREATURA PASSATA, PRESENTE, FUTURA. E PER I DONI DELLA CREAZIONE, DELLA REDENZIONE E DELLA SANTIFICAZIONE.
* CHIEDERE AL PROPRIO ANGELO CUSTODE DI MOLTIPLICARE L'ATTENZIONE PER OGNI SINGOLA PREGHIERA RECITATA DURANTE LA SANTA MESSA.
* RICORDARE CHE QUANDO IL SACERDOTE RECITA: "NEL NOME DEL PADRE,E DEL FIGLIO..." SIAMO TRASPORTATI MISTICAMENTE NELLA DIVINA VOLONTA' ALLA PRESENZA DELLA SANTISSIMA TRINITA'.
* FORMARE SPIRITUALMENTE UNA SOLA ED UNICA UNIONE CON GESU' E MARIA. PLASMANDOSI CON I TUTTI I LORO ATTI CREATI NELLA DIVINA VOLONTA'.
*" CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE , PER TUTTI E PER ME..."
*KYRIE, RECITARE INTERIORMENTE " TI RINGRAZIO PER LA TUA MISERICORDIA, PER TUTTI E PER ME NELLA DIVINA VOLONTA'."
* PRIMA DELL'OMELIA: CARO GESU' SEMINA LA TUA PAROLA IN ME E IN TUTTI AFFINCHE' POSSIAMO ESSERE FECONDI SECONDO LA TUA VOLONTA'. BENEDICI LA VOCE DEL SACERDOTE, CONCEDI CHE OGNI PAROLA PROVENIENTE DA LUI DIFFONDA LA LUCE DIVINA NELLE NOSTRE ANIME DIVENTANDO GESU'.
* OMELIA: ASCOLTARE ATTENTAMENTE E PREGARE " POSSA QUESTA VERITA' DIVENTARE VITA IN ME E NEGLI ALTRI PER LA TUA GRANDE GLORIA E PER SALVEZZA DELLE ANIME".
* IL CREDO: RECITARE QUESTA PREGHIERAIN UNIONE SPIRITUALE CON TUTTE LE CREATURE PASSATE, PRESENTI, E FUTURE. IN PARADISO, IN PURGATORIO, E SULLA TERRA.
*ASCOLTARE OGNI SUPPLICA E ALLO STESSO TEMPO RIPETERE MENTALMENTE " VIENI DIVINA VOLONTA,"VIENI A REGNARE IN MEZZO A NOI. POI, UNIRSI IN CORO AGLI ALTRI E RIPETERE: " SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA".
* ORAZIONE SULLE OFFERTE: PREGHIAMO MENTALMENTE DI METTERE TUTTO IL GENERE UMANO NEL PANE E NEL VINO, CHIEDENDO CHE IL SUO REGNO POSSA ENTRARE A REGNARE IN CIASCUNO DI NOI.
CONSACRAZIONE:
*NEL MOMENTO IN CUI LE GOCCE D'ACQUA VENGONO VERSATE NEL VINO PREGHIAMO CHE LA NOSTRA VOLONTA' UMANA SIA UNITA ALLA DIVINA VOLONTA', CHE I NOSTRI PECCATI SIANO IMMERSI NELL'OCEANO INFINITO DELLA MISERICORDIA DI DIO E CHE ANCHE NOI SAREMO TRANSUSTANZIATI NELL'OSTIA PER DIVENTARE UN ALTRO GESU'.
* ELEVAZIONE DEL PANE E DEL VINO " METTERE L'UMANITA' SUL PATEN ED IMMERGERLA NEL SANGUE DI CRISTO PER PURIFICARLA, ALLA ROTTURA DELL'OSTIA, QUANDO L'OSTIA VIENE SEZZATA PREGATE: " PERDONAMI SIGNORE PER TUTTE LE VOLTE CHE TI HO CROCIFISSO."
* PREGHIAMO AL PADRE NEL VOLERE DIVINO INSIEME A TUTTE LE CREATURE PASSATE, PRESENTI E FUTURE.
* PACE: CONDIVIDI LA PACE CON QUELLI CHE SI TROVANO DAVANTI E DIETRO I BANCHI, POI, ABBRACCIALI MENTALMENTE TUTTI NEL TUO CUORE INFONDENDO LA PACE SU TUTTA L'UMANITA' ( POLITICA, PERSEGUITATA, AGONIZZANTE, ANIME LONTANE DA DIO, NEL PURGATORIO, ECC....)
* NEL RICEVERE LA COMUNIONE, UNIAMOCI A MARIA CHIEDENDO DI COPRIRCI CON IL SUO MANTO E DI ONORARE GESU' NELL' ATTO PERFETTISSIMO, SEMPLICE E PROFONDO DELL' AMORE E DELL' ADORAZIONE , NEL NOSTRO NOME E NEL NOME DI TUTTE LE CREATURE PASSATE, PRESENTI E FUTURE. CHIEDIAMO PERDONO PER I NOSTRI PECCATI E PER QUELLI DI TUTTA L'UMANITA'.
* COMUNIONE E ADORAZIONE: UNIRSI ALLA VOLONTA' DI DIO TRASFORMANDOCI UNITI CON LUI PER LODARE, ADORARE, BENEDIRE, RINGRAZIARE E GLORIF DIO CON IL PROPRIO AMORE, SANTITA' E IMMENSA PERFEZIONE... INSIEME A MARIA CON TUTTI GLI ANGELI, I SANTI, PER NOI E IN NOME DI OGNI CREATURA PASSATA, PRESENTE, FUTURA. E PER I DONI DELLA CREAZIONE, DELLA REDENZIONE E DELLA SANTIFICAZIONE.