L'ex Benedetto XVI indossa ancora il suo anello del pescatore

anello del pescatore

In una fotografia recente di Benedetto XVI, 90 anni, la quale sta circolando sui social media, l'ex papa indossa ancora il suo. Questo anello è almeno dal Medio Evo una parte ufficiale dei simboli regali indossati da un papa regnante e distrutto dopo la sua morte con un martello d'argento.Nel marzo 2013, dopo le dimissioni di Benedetto XVI, il portavoce vaticano Federico Lombardi aveva affermato che l'anello non poteva più essere usato come sigillo perché la superficie dell'anello era stata distrutta da due profonde incisioni.Papa Francesco raramente indossa il suo Anello del pescatore, ma usa per lo più il suo anello episcopale dall'Argentina.