Roadmap oder Leitfaden zu unserem Blog

Lieber Leser, liebe Leserin, wenn Sie schon in den Tiefen des Internets auf unsere Seite gestoßen sind, unter providentiellen Fügung natürlich, dann:sind Sie durch eine Gegenseite zu uns geleitet worden, die uns kritisiert oder lächerlich machen möchte,kommen Sie aus einem katholischen oder gar traditionalistischen Milieu,gelangten Sie durch blossen „Zufall“, indem Sie durch bestimmte Begriffsketten zu uns geleitet wurden.Wie auch immer Sie zu uns gelangten, wir heißen Sie herzlich willkommen.Da es recht mühevoll ist alle über 600 Beiträge durchzulesen, von welchem manche wirklich schwierig sind und theologische Vorbildung benötigen, so wollten wir für Sie an dieser Stelle in Roadmap erstellen, also eine Bewegungshilfe auf unserem Blog, damit Sie kurz anhand vergangenen Beiträge lernen, was für uns wichtig ist und welchen Verständnis von Katholizismus wir vertreten.Dieser Blog entstand als ein Ableger unseres polnischen Blogs und wird fragten uns, ob es überhaupt so viele Katholiken in Deutschland gibt, dass wir ein Publikum finden.Die Lage des Weltkatholizismus schätzen wir als katastrophal ein und wir sind darüber nicht froh.In unserem Verständnis müssen wir aus dem Kaninchenloch des nachkonziliaren Katholizismus herauskommen, damit irgendetwas besser wird.Wir meinen, dass Papst Franziskus höchstwahrscheinlich ein Antipapst ist.Wir meinen, dass er die Kirche ungehindert zerstört Trost bringt uns das Gebetsleben Und die Tridentinische Messe Wir wollen, so gut wir können, die Wahrheit und die Schönheit der katholischen Lehre, des konsistentesten Systems auf Erden wiedergeben, weil es kaum jemand tut. Wir hoffen die jetzige Apostasie selbst zu überdauern und hoffen, dass durch unser Wirken viele Seelen gerettet werden. Sollten Sie an unseren Beiträgen interessiert sein, dann sind Sie eingeladen diese zu lesen. Eine Spende wird natürlich auch gerne gesehen.Gottes Segen!