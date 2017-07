Kardinal na Sang-ayon sa Homoseksuwal Inatake ang mga Dubia-Kardinal

Inatake ni Kardinal Christoph Schönborn, isang sang-ayon sa homoseksuwal mula sa Vienna, Austria, ang mga Dubia Kardinal, isa sa kanila ay ililibing bukas, sa harap ng mga mamamahayag bago ang isang pagpupulong sa Ireland, ulat ng Tablet. "Ang mga kardinal na dapat na pinakamalapit na katulong ng papa na pinupwersa siya at ginigipit na magbigay ng sagot sa publiko sa kanilang inilathalang liham ay talagang hindi kanais-nais na asal". At, "Kung nais nila ng tagapakinig kasama ang papa, humingi sila ng tagapakinig ngunit huwag nilang isasapubliko na humingi sila ng tagapakinig". Si Francis ay ilang buwan nang tumangging makipag-usap sa mga kardinal.Higit pa dito, hindi tinanggap ni Schönborn ang puna ni Kardinal Müller na nakitang "hindi kapani-paniwala" ang kanyang interpretasyon sa Amoris Laetitia. Sagot ni Schönbor, "Ito ay aking opinyon at kung ito man ay ibabahagi ng mga tao, nasa sa kanila na iyon".