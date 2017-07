Vier Priester bei Bergunfall verunglückt

Vier Alpinisten, alle von ihnen Priester aus der Slowakei im Alter von 35 bis 50 Jahren, sind laut Presseberichten auf der italienischen Seite des Mont Blanc verunglückt. Der Unfall ereignete sich um 1 Uhr 30 in der Nacht auf den 18. Juli. Die Priester wurden von der Bergrettung am Morgen geborgen. Zwei von ihnen sind in schwer verletzt. Vermutlich hat sich während des Aufstiegs eine Verankerung gelöst und sie fielen mindestens fünfzig Meter tief auf ein Schneefeld.