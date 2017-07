La nouvelle cathédrale de Raleigh n'est ni hideuse ni moderniste

Le 26 juillet, la nouvellement construite cathédrale du Saint-Nom de Jésu, à Raleigh, en Caroline du Nord, a été consacrée. Le bâtiment a coûté 45,7 millions de dollars et a la forme d'une croix. Il peut accueillir 2 000 personnes. Sept messes seront célébrées chaque dimanche dans la cathédrale.Dans l'ancienne et plus petite cathédrale de Raleigh, il y avait 12 messes le dimanche. Certains fidèles ne trouvaient de place dans l'église et devaient se tenir debout sur le trottoir.