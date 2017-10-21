Вице-ректор семинарии берет отпуск за свой счет

38-летний святой отец Джузеппе Таволаччи отказался от своей должности руководителя слушателей и вице-ректора семинарии епархии Палермно в Италиию. Таволаччи принадлежал к модернистской организации под руководством монсеньора Коррадо Лорефиче, который катался на велосипеде на территории своего кафедрального собора, будучи облаченным в церковные одеяния еще в апреле 2016 года. Таволаччи был вынужден уйти в отпуск, после того, как одна из студенток Богословской школы Палермо заявила о том, что отцом ее новорожденного ребенка является о. Таволаччи.