Europa braucht katholische Patrioten - oder: Dank an Gestas

Hier kann dasWeib nicht schweigen

Nun ist auch die katholische Kirche in weiten Teilen von diesem Gift des scheinbaren Multikulturalismus infiziert. Doch Multi-Kulti ist genau das Gegenteil von Islam und anderer Arten von Totalitarismus. Diese sind nie "multi".

Ich meine nicht die italienischen und spanischen und polnischen Fremdarbeiter.

Nun wird aber die ganze Republik in Fast-Kalifate umgewandelt.

aber auch da wühlen Politiker und Kirchen gegen die Restdeutschen und verkünden die Ideologie eines Schein-Multi-Kulti, die mit dem Abbau der Meinungsfreiheit durchgesetzt wird.

moralische Schwäche unseres Volkes

Menschen darf man nicht mit diesen Mikroorganismen vergleichen

Eine moralische Aufrüstung in unserem eigenen Volk war und ist von Nöten.

auf Erden

Patrioten, die ich meine, sind keine Nazis. Für die, die des es immer noch nicht kapiert haben (wollen): Sie sind Menschen, die ihre Heimat lieben

Wir haben hier auf Erden keine bleibende Heimat.

körperliche zeitliche Heimat

Diese zu verteidigen ist Pflicht gemäß dem Gebote „Liebe Eure Eltern.“ Dazu gehört auch, die positiven Leistungen der Vorfahren zu schätzen.

Wir kennen lediglich 12 Jahre der Geschichte unseres Volkes als es in Finsternis lag.

Würde die Kirche sich doch einzig auf die Religion stützen und sich aus dem Volksverrat raus halten und die Menschen zu Christus führen, dann gabe es auch eine Änderung in der Gesellschaft!



Doch die Kirche scheint umgebaut worden zu sein für andere Interessen. Die Religion scheint zu einem Mittel zum Zweck degradiert worden zu sein.



Die Umkehr der Zelebrationsrichtung in der hl. Messe ist geradezu ein Symbol für den geistlichen Wechsel

Jesus ist zur Seite, beiseite gestellt worden. Die Hochaltäre wurden gleichsam in einer kulturrevolutionären Tat meistens abgerissen. Den sogenannten "alten Ritus" wollten sie auch abhauen, aber das haben sie nicht geschafft.

Katholik sein und Patriot sein ist kein Gegensatz sondern bedingt sich einander.

Roland Dellago spricht auch zum Thema Frauen. Die Kirchenorganisationen tut das auch, aber verraten uns.

Die derzeitige Hauptströmung in der Kirche tut so, als wolle sie für unsere Interessen eintreten und Frauen fördern. Doch in Wirklichkeit liefern sie mit ihrer Anbiederung an den Islam und der Förderung der Masseneinwanderung uns Frauen der Gier und Gewalt moslemischer „Herrenmenschen“ aus.

Werter Gestas, weiter so!

Lieber Bruder im Glauben und Kamerad auf Erden, lieber @Gestas danke für den Film "Steh auf für die Heimat, obwohl ich so meinem Worte untreu bin, auch unter der Gefahr als Hasspredigerin denunziert zu werden. Wir sollen den Menschen nicht hassen, auch wenn er ein Moslem ist, sondern ihn lieben, aber nicht weil er Moslem ist, sondern um Jesu Willen. Und lieben heißt eben nicht, einem Menschen, egal wer, zu erlauben, Böses zu tun, sondern ihn und uns ermuntern die Gebote unseres heiligen Dreifaltigen Gottes zu halten und Seinen Namen, der Name unter alle Namen, verkünden, auf dass jedes Volk sein Knie beuge vor dem Gott der LIEBE IST. Und das ohne Gewalt. Doch es ist auch unsere Pflicht uns selber und unser Land zu schützen. Das war früher auch Lehre der Kirche.Die Frau, die in dem Film dargestellt wurde, berührte mich. (Minute, Sekunde: 2.08 und ff.) Der Grund: Es kamen Erinnerungen an meine Heimat hoch, wie es früher war. Niedrige Kriminalität, Sauberkeit u. a., die auch von ausländischen Touristen geschätzt wurden. Außer die Terroristen der RAF und den Staatsterrorismus also das Massengefängnis DDR-Diktatur, gab es keinen Terrorismus in Deutschland und in Europa.Erst mit der wachsenden Zahl von Muslimen, gab es auch einige unter ihnen, die eben Terroristen waren. Es müssen nur wenige sein. Doch wenn es nur 1ner von 100 ist, sind es schon 10 von Tausend, wenn es nur einem Prozent gibt, die bereit sind zum Djihad. Und die Zahl ist wachsend. Vor Terror brauchte man im Vor-Merkelschen Deutschland keine Angst zu haben. Das ist aber vorbei. Kopten erzählten mir, dass unter den Flüchtlingen Hunderte IS-Kämpfer gibt.Wohl gab es auch in unserem Volke Übel, auch in der Nachkriegszeit. Gewalt gegen Frauen und Kinder gibt und gab es hier zuhauf. (Pädophilie, Gewalt in Heimen, Psychiatrien, Familien.) Doch was im Islam gegen Frauen und Kinder geschieht, spottet jeder Beschreibung und ist dort nicht eine Abart sondern der STANDART. @OttoSchmidt hat da gute Beiträge vor einigen Tagen gebracht. Danke Ihnen!Wir haben genug in unserem Land damit zu tun, zu arbeiten, dass Heilung geschieht und eine neue Ausrichtung auf den christlichen Glauben im Volke möglich wird. Da brauchen wir nicht noch mehr Leute, die Frauen hassen und sonstiges Übles tun.Ich war schokiert als ich nach 20 Jahren ungefähr mal wieder in Lübeck war. Wie voll und dreckig es dort geworden ist. Andere Kleinstädte sind ebenso dem Verfall Preis gegeben.Dabei hätte man wissen MÜSSEN wie es werden wird, wenn zum Zerfall im eigenen Volke, den gibt es sehr wohl auch, noch sich Menschen hinzugesellen, die ganz andere Werte oder Unwerte haben als die traditionellen Werte.Schon vor einem viertel Jahrhundert flohen Deutsche und auch nicht-moslemische Ausländer vor den dominanten Moslems in andere Stadtteile. Ich selber gab es auf, einen Neigungskurs in einer Gesamtschule zu machen, weil die Mädchen weg blieben. Sie fühlten sich in der Gegenwart der ausländischen dominanten Jungs nicht mehr wohl. Die Schule wurde von einem Kommunisten als Direktor geleitet. Somit hatte ich keine Chance irgendwas zu verändern.In der Diskothek im Haus der Jugend wurden Mädchen, die natürlicherweise auch mit gleichaltrigen Jungs mal tanzen wollen, von älteren ausländischen Männern angebaggert. Als dann eine evangelische Kirchengemeinde eine eigene Disko machen wollte, mit Gesichtskontrolle, liefen die Linken schon damals Amok. Junge Frauen wurden oft von Schwarzen oder Türken angemacht, und zwar egal wie sie rumliefen.Gewalt von Grauen Wölfen, Schutzgelderpressung, „Ehrenmorde“, einmal sogar öffentlich auf dem Marktplatz als Markt war (Männer haben sie abgestochen), illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel, politische Morde unter rivalisierenden türkischen Gruppen, Verdrängung von Griechen und Hindus durch moslemische Leute. Das ganze Programm eben.Das war in einem Stadtteil, der von bestimmten Ausländergruppen übervölkert wurde. Evangelischen Pfarrersleute und der protestantische Mittelstand versuchten ihre Kinder in der katholischen Schule unterzubringen und gleichzeitig verteidigten sie den Stadtteil vor Rechte, die keine Zuwanderung mehr wollten. Welch Heuchler! Ein solcher Pfarrer rief sogar auf für den Bau einer Moschee zu spenden. Die Katholische Pfarre hat sich später ebenso der Islamförderung und -verharmlosung hingegeben.Und nun fast 30 Jahre später erlebe ich, wie es in ganz Deutschland so geht.Ja, noch schlimmer.Ich sehe also nun wie kleine hübsche deutsche Städte, nun genau so im Dreck und dem anderen genannten Phänomenen verkommen, wie mein alter Heimatstadtteil.Wenn Merkel, Kirchenführer und andere sehen wollen, wie es in unserem Land sein wird, wenn man solche Völkereinwanderungen zulässt, braucht man sich nur die Problemstadtteile von vor 20-30 Jahren ansehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja und das beste Beispiel, was uns blüht ist Schweden. Einfach bei Epochtimes „Schweden“ eingeben: www.epochtimes.de/suche Es vollzog sich in Deutschland zunächst der Umbau von Arbeiterstadtteilen in kriminellen Stadtteile durch Zuwanderung. (Die waren schon viel früher da.)Der Osten unserer Republik ist vielleicht noch zu retten oder als Fluchtort anzusehen,Diein Sachen Sexualität und der Folgen ungeordneter Sexualität mit den hohen Zahlen von Abtreibungen/Morden, tut ihr Übriges zur Schwächung des Volksorganismus. Die Schwächung wird nun noch auf die Spitze getrieben durch Frühsexualisierung.Ohne Entchristianisierung wäre dies nicht möglich gewesen. Diese stürtze Menschen in ein Wertevakuum, in die der Islam einfällt.Nun scheint das Volk reif zu sein, wie ein schwacher in seiner Abwehr geschwächter Organismus, für eine bildlich gesprochene Einnahme durch Bakterien und Viren., wohl aber Ideologien. Die armen Moslems sind selber infiziert und zu bedauern.Doch wird es noch geschafft? Wie soll das gehen, ohne eine Kirche, die wirklich noch die Hoffnung predigt und entsprechend lebt. Eine Kirche, deren Führung treu dem II. Vatikanum, den Menschen erzählt, dass letztlich wohl doch alle Religionen gleich sind und andere Irrlehren verbreitet, wird sich, wenn Gott nicht eingreift, selber abschaffen.Es gibt noch eine Kraft in Deutschland, die hiermir eine gewisse Hoffnung gibt: Das sind Patrioten.. Sie geben mir ein Gefühl, verstanden zu werden, IM GEGENSATZ ZUR GLEICHGESCHALTETEN KIRCHENORGANISATION.Aber eineDiese sind vielen nicht mehr bekannt.Wer mal mehr lernen möchte lese vielleicht: www.compact-shop.de/…/compact-geschic… : Der Mensch steht immer mehr im Mittelpunkt.Aufgabe der Kirche und Legitimation ihrer Existenz ist es, den Menschen zu Gott zu führen. Der Hirt einer Schafherde geht voran und überlässt sie nicht den Wölfen. Genau das wird aber derzeit oft getan.Für mich sind die Wölfe Menschengruppen, die unsere Religion zerstören wollen und unser Volk genauso nicht existieren lassen wollen. Beide sind in dieser Gesellschaft aktiv, außerhalb aber auch innerhalb der Kirche.Gesitlich wie politisch werden die Schafe den Wölfen zum Fraße vorgeworfen.Wegen dem Gesellschaftlichen wie auch politischem Desaster hoffe ich auf katholische Patrioten.Ich bin @Gestas deshalb außerordentlich dankbar für seine patriotischen Beiträge.Die alten Katechismen sprachen davon, auch seine Pflicht in der Welt zu tun.Sie diskutieren zum Beispiel über Frauenpriestertum. Doch wir Frauen brauchen nicht dieselben Aufgaben wie die Männer, sondern Schutz, Achtung und Respekt. Dass wir als Menschen gesehen werden und nicht als Sex-Objekte. Selbst im Alter ist keine Gefahr im Abzug. Auch alte Frauen werden zu Opfern von Vergewaltigungen und -versuchen, wie viele Berichte zeigen.