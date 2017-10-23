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Франциск публично унизил кардинала Сара
22 октября Папа Франциск обратился с открытым письмом к кардиналу Роберту Сара, в котором он опровергает заявления кардинала Сара о том, что его конгрегация все еще отвечает за толкование литургических текстов.
Франциск настаивает на том, что документ под названием Magnum Principium передает такие полномочия местным епископальным конференциям. Старые правила больше не приветствуются и не действуют. Франциск обязал кардинала Сара опубликовать изменения на страницах сайтов, которые сообщили о его заявлении, а также довести эту информацию до всех епископальных конференций.
Изображение: Robert Sarah, © Antoine Mekary, Aleteia, CC BY-NC-ND, #newsTaocqpvlhk
Франциск настаивает на том, что документ под названием Magnum Principium передает такие полномочия местным епископальным конференциям. Старые правила больше не приветствуются и не действуют. Франциск обязал кардинала Сара опубликовать изменения на страницах сайтов, которые сообщили о его заявлении, а также довести эту информацию до всех епископальных конференций.
Изображение: Robert Sarah, © Antoine Mekary, Aleteia, CC BY-NC-ND, #newsTaocqpvlhk