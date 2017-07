Vescovo Schneider: I Leader Cattolici Vogliono Creare un'Altra Chiesa Protestante

rorate-caeli.blogspot.com

La Chiesa sta attualmente "soffrendo la Passione di Cristo, a causa di una tremenda confusione generale dottrinale e liturgica", scrive il vescovo Athanasius Schneider suSchneider mette in discussione una assolutizzazione e infallibilizzazione del Concilio Vaticano Secondo. Secondo lui, ci sono testi nel Conciclio che fanno sorgere dubbi o che possono essere migliorati, in quanto "ambigui" o perché "hanno causato interpretazioni erronee". In casi di dubbio il magistero precedente deve prevalere.Schneider ricorda che i Concili hanno fatto nel passato "affermazioni oggettivamente erronee". Egli cita affermazioni del Concilio di Firenze (1431-1445) riguardanti la materia del Sacramento dei Sacri Ordini, che fu corretta da Pio XII nel 1947.Schneider denuncia che una parte considerevole della leadership teologica e amministrativa cattolica sta per "creare un'altra chiesa: una chiesa di tipo relativistico o Protestante".