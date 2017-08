"Il vescovo Sánchez non dice mai messa e non legge mai il breviario"

L'argentino vescovo Marcelo Sánchez Sorondo , discusso presidente della Pontificia Accademia per le Scienze, vive "come un uomo d'affari" secondo Gabriel Ariza che scrive per infovaticana.com. Sánchez è uno dei più stretti seguaci di papa Francesco nella Curia Romana.Secondo persone che sono stati suoi collaboratori, Sánchez "non celebra messa e, naturalmente, non legge mai il breviario". Credono che Sánchez non abbia nemmeno un breviario.Secondo infovaticana.com, un testimone ha detto: "Un giorno ha dovuto partecipare a una Santa Messa, ed è stato piuttosto comico vedere come non conoscesse nemmeno le parti essenziali dell'Eucarestia ordinaria".Inoltre, essi confermano il terribile carattere di Sánchez, che secondo loro tratta i suoi subordinati "in modo despotico e irrispettoso, specialmente le donne".